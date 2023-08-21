Два человека пострадали в массовом ДТП на Аль-Фараби в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Массовое ДТП с участием четырех авто произошло на проспекте Аль-Фараби в Алматы, пострадали два человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Видео с места ДТП появилоьс в соцсетях.

«Крупное ДТП на Аль-Фараби, парализовало движение, подробности уточняются», - говорится в публикации.

По данным департамента полиции города, 21 августа в 15:05 часов водитель автомашины Mercedes, двигаясь по улице Жамакаева в северном направлении, на пересечении с проспектом Аль-Фараби, допустил наезд на разделительное ограждение. Затем он проехал прямо и столкнулся с тремя транспортными средствами, что ехали по проспекту на запад. Далее грузовик выехал на обочину проезжей части.

«В результате данного ДТП пострадали водитель и пассажир грузового транспорта», - прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.