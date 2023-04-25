Два человека пострадали в ДТП с автобусом в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области произошло ДТП - автобус врезался в легковушку и наехал на металлическое ограждение. Пострадали два человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео момента столкновения автобуса с легковушкой появилось в Сети. В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что ДТП произошло 23 апреля около 19 часов.

Водитель автобуса марки «Yutong» двигался по автодороге «Алматы-Бишкек». На 17 километре, не соблюдая дистанцию, допустил столкновение с двигавшейся впереди автомобилем «DAEWOO», который по инерции допустил наезд на бетонный бордюр. Далее автобус также врезался в бетонный бордюр, после чего по инерции наехал на металлическое ограждения.

«В результате ДТП пострадали и госпитализированы пассажиры гражданка Ж. 1971 года рождения и ребенок 2016 года рождения. По факту назначены все необходимые экспертные проверки. В отношении водителя автобуса составлен административный протокол по статье 610 части 2 КоАП РК», - проинформировали в пресс-службе ДП региона.