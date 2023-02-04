Два человека пострадали при пожаре в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Пожар произошел в одной из квартир пятиэтажки в Жамбылской области. Спасено пять человек, эвакуировано 20. Хозяева горевшей квартиры с ожогами доставлены в больницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

По данным пресс-службы МЧС РК, 4 февраля 2023 года в 10:10 в Центр оперативного управления силами и средствами ДЧС Жамбылской области поступило сообщение о пожаре в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома.

Пожар ликвидирован в 10:34.

Силами огнеборцев спасено пять человек из них трое детей, эвакуировано 20 человек, в том числе восемь детей.

В больницу с ожогами госпитализированы хозяин квартиры 1981 года рождения и его супруга 1987 года рождения.

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