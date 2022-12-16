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Два человека пострадали при пожаре в общежитии в Астане

16 Декабря 2022, 16:17
Два человека пострадали при пожаре в общежитии в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Огонь охватил сегодня двухэтажный коттедж, переоборудованный под общежитие, по улице Балкантау, передает МИА «Казинформ».

«16 декабря в 13:44 пожарные подразделения ДЧС г.Астаны выехали по адресу район Алматы, ул. Балкантау, 137. По прибытию огнеборцев уже через четыре минуты установлено, что в двухэтажном коттедже, переоборудованном под общежитие, произошло загорание кровли и потолочного перекрытия на общей площади 150 кв.м. Силами пожарных в 14:27 пожар был локализован», - сообщили в пресс-службе ДЧС г.Астаны.

В результате пожара с отравлением угарным газом доставлены в больницу два человека, 1971 г.р. и 1994 г.р., их состояние средней степени тяжести.

В тушении пожара было задействовано 20 человек личного состава и 4 единицы техники.


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