Два человека пострадали при взрыве газа на заводе в Акмолинской области

Несчастный случай произошел 29 апреля на молочном заводе в поселке Жибек Жолы Аршалынского района Акмолинской области. На предприятии произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего пострадали два человека.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, сила и сродства ДЧС не привлекались, потому как последующего возгорания после хлопка не было.

В пресс-службе управления здравоохранения Акмолинской области сообщили, что у одного пациента ожог составил 30%, у второго — 40%. Оба они были доставлены в городскую больницу № 1 города Астаны.

— По данному факту проводится досудебное расследование. Обстоятельства выясняются, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

Заместитель руководителя департамента Комитета государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан по Акмолинской области Уакыт Бейсембаев отметил, что информация о произошедшем уже поступила в ведомство.

— Сейчас мы получим медицинское заключение о тяжести травм пострадавших, и если будет тяжелый вред здоровью, то мы будем проводить спецрасследование. Если легкий вред здоровью, то они сами проведут спецрасследование. Но в любом случае ситуация будет на нашем контроле, — добавил Уакыт Бейсембаев.

Напомним, ранее пять полицейских пострадали при взрыве газа в Шахтинске: возбуждено уголовное дело.