Два человека погибли в ДТП на трассе в Костанайской области

На автодороге Костанай — Карабутак в Костанайской области произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Kia Sorento и грузовика DAF. В аварии погибли два человека, один пострадавший госпитализирован, передает корреспондент агентства Kazinform.

ДТП произошло вблизи села Тобыл Беимбета Майлина района. По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Sorento не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем DAF.

В результате аварии водитель Kia Sorento и один из пассажиров скончались на месте происшествия. Еще один пассажир с различными травмами доставлен в медицинское учреждение.

По факту ДТП полиция начала досудебное расследование. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По итогам расследования будет принято процессуальное решение.

В департаменте полиции Костанайской области призвали водителей строго соблюдать Правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость с учетом дорожных и погодных условий, соблюдать дистанцию и не выезжать на полосу встречного движения.

Ранее семь человек погибли в ДТП на трассе в Туркестанской области.