KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Два человека погибли в ДТП на трассе в Костанайской области

    На автодороге Костанай — Карабутак в Костанайской области произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Kia Sorento и грузовика DAF. В аварии погибли два человека, один пострадавший госпитализирован, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Два человека погибли в ДТП на трассе в Костанайской области
    Фото: департамент полиции Костанайской области

    ДТП произошло вблизи села Тобыл Беимбета Майлина района. По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Sorento не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем DAF.

    В результате аварии водитель Kia Sorento и один из пассажиров скончались на месте происшествия. Еще один пассажир с различными травмами доставлен в медицинское учреждение.

    По факту ДТП полиция начала досудебное расследование. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По итогам расследования будет принято процессуальное решение.

    В департаменте полиции Костанайской области призвали водителей строго соблюдать Правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость с учетом дорожных и погодных условий, соблюдать дистанцию и не выезжать на полосу встречного движения.

    Ранее семь человек погибли в ДТП на трассе в Туркестанской области.

    ДТП Регионы Казахстана Полиция Трассы Костанайская область Происшествия Авария
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор