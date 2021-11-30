Два человека погибли в коллекторах в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске с началом отопительного сезона возросло количество пожаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Главный специалист управления по чрезвычайным ситуациям города Петропавловска Жанат Жумажанов на брифинге в кризисном центре сообщил, что с начала года произошло 182 пожара. Рост, по сравнению с прошлым годом, на 16%. В огне погибли 19 жителей города, травмы получили 20 человек. От отравления угарным газом пострадали трое петропавловцев.
«Начался отопительный сезон, количество пожаров резко увеличилось. Участились пожары с участием лиц без определенного места жительства. За минувшие выходные двое из них погибли в коллекторах, еще двое пострадали. Распивали спиртные напитки, использовали свечи для освещения, жгли костры, чтобы согреться. Под действием алкоголя засыпали, матрасы и одежда загорались, люди погибли», - сказал Ж. Жумажанов.
Напомним, в начале ноября в городе уже происходило несколько пожаров в коллекторах, в которых тоже погибли бродяги.
По словам Ж. Жумажанова, несколько дней назад в Петропавловске произошел небольшой по площади пожар, но с крупным материальным ущербом. Загорелся склад на швейной фабрике по производству военной одежды. Площадь пожара – шесть квадратных метров, ущерб - 80 млн тенге.
Спасатель отметил, что основными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при использовании электропроводки, отопительных печей.
Иллюстративное фото: news.myseldon.com
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