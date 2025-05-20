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    14:36, 20 Май 2025 | GMT +5

    Два человека погибли в ДТП в Алматы

    ДТП, повлекшее смерть двух человек, произошло накануне в 22:00 в Турксибском районе Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ДТП
    Коллаж: Kazinform; DALL-E

    Водитель Volkswagen следовал по Кульджинскому тракту в северном направлении.

    — Южнее улицы Бухтарминская он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем. Водитель Volkswagen и его пассажир скончались. Еще один пассажир легкового транспорта госпитализирован, — сообщили в департаменте полиции Алматы.

    По факту ДТП возбудили уголовное дело, назначили экспертизы.

    Напомним, ранее Семья погибла в ДТП в Алматинской области. Дорожно-транспортное происшествие произошло 15 мая на автодороге «Алматы–Жандосов–Бесмойнак».

    Теги:
    ДТП Полиция Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
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