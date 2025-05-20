14:36, 20 Май 2025 | GMT +5
Два человека погибли в ДТП в Алматы
ДТП, повлекшее смерть двух человек, произошло накануне в 22:00 в Турксибском районе Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.
Водитель Volkswagen следовал по Кульджинскому тракту в северном направлении.
— Южнее улицы Бухтарминская он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем. Водитель Volkswagen и его пассажир скончались. Еще один пассажир легкового транспорта госпитализирован, — сообщили в департаменте полиции Алматы.
По факту ДТП возбудили уголовное дело, назначили экспертизы.
Напомним, ранее Семья погибла в ДТП в Алматинской области. Дорожно-транспортное происшествие произошло 15 мая на автодороге «Алматы–Жандосов–Бесмойнак».