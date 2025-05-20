Два человека погибли в ДТП в Алматы

Водитель Volkswagen следовал по Кульджинскому тракту в северном направлении.

— Южнее улицы Бухтарминская он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем. Водитель Volkswagen и его пассажир скончались. Еще один пассажир легкового транспорта госпитализирован, — сообщили в департаменте полиции Алматы.