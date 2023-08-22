Два человека погибли в ДТП на трассе в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Трагедия произошла 21 августа на трассе Актобе-Атырау- Астрахань, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 21 августа около 19:30 на 635 километре автодороги республиканского значения Актобе-Атырау-Астрахань столкнулись автомобили Toyota Prada и Lada Granta.

В результате ДТП два пассажира автомобиля Lada Granta погибли на месте. Водителя автомобиля Lada Granta и двух пассажиров автомобиля Toyota Prada доставили в областную больницу. Проводятся следственные действия.