РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:49, 22 Август 2023 | GMT +6

    Два человека погибли в ДТП на трассе в Атырауской области

    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Трагедия произошла 21 августа на трассе Актобе-Атырау- Астрахань, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 21 августа около 19:30 на 635 километре автодороги республиканского значения Актобе-Атырау-Астрахань столкнулись автомобили Toyota Prada и Lada Granta.

    В результате ДТП два пассажира автомобиля Lada Granta погибли на месте. Водителя автомобиля Lada Granta и двух пассажиров автомобиля Toyota Prada доставили в областную больницу. Проводятся следственные действия.


    Теги:
    Атырауская область Происшествия ДТП Атырау Происшествия, ЧС для mail.ru
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:29
    Около 90 тонн продукции привезли на сельскохозяйственную ярмарку в Кокшетау
    Сегодня, 16:08
    Ударившего ребенка во время молитвы имама уволили – ДУМК
    Сегодня, 16:00
    Казахстан добивается суверенного равенства стран в МАГАТЭ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!