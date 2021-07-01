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    19:28, 30 Июнь 2021 | GMT +6

    Два человека погибли в ДТП на трассе Кентау-Туркестан

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Два человека погибли при дорожно-транспортном происшествии на трассе Кентау-Туркестан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

    Сегодня на территории Туркестанской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 4 легковых автомашин.

    На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа из ДП Туркестанской области. По прибытию полицейские установили, что на трассе Кентау-Туркестан столкнулись автомашины марки «Lexus», «Volkswagen», «Daewoo» и «ВАЗ».

    «В результате ДТП от полученных травм скончались водитель и пассажир «Daewoo». Еще двух пассажиров указанной автомашины с травмами доставили в больницу Кентау. На месте аварии работают дознаватели и криминалисты.

    Данный факт дознаватели зарегистрировали в ЕРДР по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначены экспертизы.

    Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего ДТП», - сообщили в пресс-службе департамента полиции области.


    Теги:
    МВД РК ДТП Туркестанская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Происшествия Правоохранительные органы
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