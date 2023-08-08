Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Астрахани

АСТРАХАНЬ. КАЗИНФОРМ - Взрыв бытового газа произошел в жилом пятиэтажном доме в российском городе Астрахань, два человека погибли, еще четверо пострадали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.



«Хлопок бытового газа произошел на улице Адмирала Нахимова. Из дома спасли двух человек, 70 эвакуировали. На месте погибли двое, еще четверым понадобилась медицинская помощь», - сказал собеседник агентства.

По его словам, после взрыва начался пожар. В одной из квартир на четвертом этаже выбило оконные рамы.

Как сообщили журналистам в Министерстве здравоохранения Астраханской области, в результате взрыва двое пострадавших - мужчина и женщина с ожогами верхних конечностей доставлены в ожоговое отделение Александро-Мариинской больницы. Четырем пожилым женщинам была оказана медицинская помощь на месте в связи с повышением давления в результате острой реакции на стресс.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, 8 августа в 12:48 (11:48 мск) в оперативную дежурную смену поступило сообщение о возгорании четырех квартир в доме №38 по улице Адмирала Нахимова в Советском районе города. «Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу пожара. Общая площадь - 90 кв. м», - говорится в сообщении.

На месте от МЧС задействовали 7 единиц техники и 19 человек личного состава, от ГКУ «Волгоспас» - 1 единицу техники и 4 человека личного состава, добавили в ведомстве.

В 14:20 (13:20) пожар локализовали. В 15:00 (14:00) ликвидировали открытое горение.

В регионе организовали пункт временного размещения.

«Создан оперативный штаб. Для жителей пострадавшего дома организован пункт временной дислокации в 74-й школе», - говорится в сообщении.