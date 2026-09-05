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    Два человека погибли при взрыве на военной базе в Боливии

    Два человека погибли, еще 14 числятся пропавшими без вести после взрыва на территории военной базы в Боливии, передает Kazinform со ссылкой на Reuters.

    Два человека погибли при взрыве на военной базе в Боливии
    Фото: APG Agencia de Prensa Gráfica

    Инцидент произошел в городе Виача, расположенном примерно в 30 километрах от Ла-Паса. По данным министра обороны Боливии Эрнесто Хустиниано, взрыв прогремел около 14:30 по местному времени в районе хранения пиротехнических материалов.

    В результате происшествия пострадали более 50 человек. Часть раненых была доставлена в медицинские учреждения Ла-Паса. Среди пострадавших есть девочка, получившая ожоги третьей степени.

    Взрывной волной также повреждены расположенные поблизости жилые дома, в ряде зданий выбило окна.

    На место были направлены машины скорой помощи, медицинские бригады, пожарные и сотрудники полиции.

    Пожарные предупредили о сохраняющемся источнике высокой температуры в районе взрыва и возможном риске повторной детонации. Вокруг объекта установлена зона безопасности радиусом 150 метров.

    Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

    Ранее сообщалось о том, что взрыв прогремел на заводе боеприпасов в Италии, людей эвакуировали.

    В мире Мировые новости Взрыв
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор