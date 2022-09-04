Два человека погибли при пожаре в оружейном магазине в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Ранее сообщалось только об одном погибшем в результате пожара. Однако в ходе разведки количество трупов достигло двух, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

«При тушении пожара, произошедшем в оружейном магазине в Костанае, в городскую больницу госпитализировали в тяжелом состоянии директора магазина с 50% ожогами тела. Под завалами обнаружили тела двух мужчин, личность которых устанавливается», - сообщили в пресс-службе ведомства.

3 сентября в 11:20 произошел пожар в магазине «Оружейная палата» по пр. Назарбаева. Огонь перекинулся на СТО «ЮГ», на здание магазина автозапчастей, столовой. Пламя охватило 8 частных жилых домов, из них сгорели три двухэтажных коттеджа и сарай, также повреждены 6 автомобилей. Общая площадь пожара составила 2500 квадратных метров.

«В подвал оружейного магазина из-за детонации боеприпасов было сложно войти. Для поиска пострадавших личный состав оснастили бронежилетами и щитами. Пожар локализовали в 14:29, ликвидировали возгорание в 18:42.

В тушении пожара участвовали 48 человек личного состава и 16 единиц техники ДЧС, 6 человек личного состава и 5 единиц техники МИО, 9 человек личного состава и 2 единицы техники оперативно-спасательного отряда, 4 человека и 1 единица техники КТЖ, 12 человек личного состава и 6 единиц техники МВД, а также 6 человек и 3 единицы техники службы 103», - добавили в пресс-службе министерства.

Ранее сообщалось, что при пожаре в оружейном магазине пострадали 7 человек.

«7 пострадавших, из них 6 человек доставили в стационар с ожогами различной степени тяжести, один от госпитализации отказался»,- прокомментировали в МЧС РК.