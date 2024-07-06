Два частных фонтана хотят передать в собственность Алматы

В рамках акции «Алматы жазы» в мегаполисе ведутся работы по очистке, мойке и реконструкции городских фонтанов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в акимате города, уже приведены в порядок 60 фонтанов из 66 находящихся на балансе коммунальной собственности, остальные шесть находятся на реконструкции. Также чистятся фонтаны, расположенные на частной территории. Проводится ревизия фонтанного оборудования по надлежащей работе электроприборов, освещения, насадок и форсунок.

Кроме того, ведутся работы по содержанию современных пешеходных фонтанов, 13 из которых входят в коммунальную собственность города.

- В рамках разъяснительной работы, проводимой районными аĸиматами и ТОО «Eco Almaty», активно обсуждаются вопросы о необходимости регулярного технического обслуживания и содержания частных фонтанов в надлежащем состоянии. Особое внимание уделяется возможности передачи частных фонтанов в коммунальную собственность. Это позволит обеспечить их устойчивое функционирование и улучшение городской среды в целом, - отметил представитель ТОО «Eco Almaty» Джанибек Кенжалиев.

Зачастую фонтаны, расположенные на частных территориях, находятся в неудовлетворительном заброшенном состоянии и не работают или требуют капитального ремонта в связи с отсутствием финансовых средств у собственников.

По результатам проведенной разъяснительной работы владельцы двух частных фонтанов – АО «Национальная киностудия «Казахфильм» имени Шакена Айманова» и ЖК «Столичный» уже выразили готовность передать свои объекты в коммунальную собственность.

Всего в Алматы имеется 150 фонтанов, из них 66 коммунальных и 84 расположенны на частной территории. В рамках акции «Алматы жазы» частные фонтаны приводятся в порядок наряду с городскими объектами.