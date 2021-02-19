Два брата в метель заблудились в нескольких километрах от села в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области два брата чудом остались живыми, оказавшись в метель далеко от населенного пункта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента полиции рассказали трогательную историю спасения братьев, одному из которых 17 лет, другому – семь.

Ребята выехали в запряженной повозке к табуну лошадей, которые паслись на берегу Ишима. Телефон с собой дети не взяли. Вскоре началась метель. Оказалось, что, когда начался сильный буран, лошадь понесла их повозку в противоположную от дома сторону. В дальнейшем детям пришлось ее оставить и продолжать путь пешком.

Спасательную операцию лично возглавлял начальник районной полиции Ерлик Еслямбеков. Сообщение о пропаже детей поступило около восьми часов вечера. Сразу же на автомашине УАЗ «Патриот» и трех снегоходах в село Бирлик выехала группа опытных сотрудников райотдела. Совместно с сотрудниками отдела по чрезвычайным ситуациям, егерями и местными жителями начали экстренный поиск. Прочесывали местность на машинах, снегоходах и лошадях. Около 40 сельчан помогали, в том числе верхом на лошадях.

«Непогода значительно осложняла работу. Счет шел на минуты. Нулевая видимость грозила тем, что участники поискового отряда сами могли заблудиться в снежных вихрях и сугробах. Поэтому прочесывание проводилось попарно, с подстраховкой. В результате именно мобильность снегоходов показало наибольшую эффективность в такую непогоду: начальник отделения криминальной полиции Муратбек Аяганов и сельчанин Абзал Садвокасов первыми увидели детей. Это было в нескольких километрах от села, было уже около полуночи. Старший брат тащил младшего на спине, сняв себя всю верхнюю одежду и заботливо укутав его. Мальчишки очень обессилили – даже не могли говорить», - рассказал Е.Еслямбеков.

Благодаря общим усилиям полицейских, сельчан, егерей и спасателей удалось избежать трагедии и вернуть детей домой.