Два брата грабили прохожих в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 18 и 23-летние родные братья подозреваются в совершении грабежа в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По улице Хмельницкого парни, угрожая женщине, отобрали у нее серьги. Приметы подозреваемых потерпевшая запомнила отчетливо. Несколько часов спустя подозреваемые были задержаны. От ювелирного изделия они успели избавиться: серьги продали, а вырученные деньги прогуляли. Данный факт в едином реестре досудебных расследований зарегистрирован по статье 191 ч.2 п.1,3 УК РК (Грабеж)», – прокомментировал начальник управления полиции Турксибского района Еркин Амантаев.
Специализированным межрайонным следственным судом в отношении подозреваемых применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Их личности в настоящее время проверяются на причастность к другим преступлениям.
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