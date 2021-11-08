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Два брата грабили прохожих в Алматы

8 Ноября 2021 14:47
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Два брата грабили прохожих в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 18 и 23-летние родные братья подозреваются в совершении грабежа в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По улице Хмельницкого парни, угрожая женщине, отобрали у нее серьги. Приметы подозреваемых потерпевшая запомнила отчетливо. Несколько часов спустя подозреваемые были задержаны. От ювелирного изделия они успели избавиться: серьги продали, а вырученные деньги прогуляли. Данный факт в едином реестре досудебных расследований зарегистрирован по статье 191 ч.2 п.1,3 УК РК (Грабеж)», – прокомментировал начальник управления полиции Турксибского района Еркин Амантаев.

Специализированным межрайонным следственным судом в отношении подозреваемых применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Их личности в настоящее время проверяются на причастность к другим преступлениям.

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#Алматы   #Борьба с преступностью  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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