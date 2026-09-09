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    Два беркута попали в фотоловушку в Катон-Карагайском нацпарке

    В Катон-Карагайском нацпарке фотоловушка запечатлела сразу двух беркутов — в той самой локации, где ранее удалось снять снежного барса, передает Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана. 

    Два беркута попали в фотоловушку в Катон-Карагайском нацпарке
    Кадр из видео

    Фотоловушки позволяют наблюдать за дикими животными и птицами в естественной среде, не беспокоя их, и получать ценные данные о жизни обитателей национального парка.

    — А это место вам ничего не напоминает? Именно эта локация уже знакома многим по кадрам снежного барса, ранее попавшего в объектив фотоловушки. Теперь здесь отметились и два беркута, — говорится в сообщении Минэкологии РК. 

    Ранее семейство горных козлов попало в объектив фотоловушки в Катон-Карагайском нацпарке.

    Птицы ВКО Катон-Карагай Регионы Казахстана Природа Национальные парки Животные
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор