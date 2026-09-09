Два беркута попали в фотоловушку в Катон-Карагайском нацпарке

Фотоловушки позволяют наблюдать за дикими животными и птицами в естественной среде, не беспокоя их, и получать ценные данные о жизни обитателей национального парка.

— А это место вам ничего не напоминает? Именно эта локация уже знакома многим по кадрам снежного барса, ранее попавшего в объектив фотоловушки. Теперь здесь отметились и два беркута, — говорится в сообщении Минэкологии РК.