Два беркута попали в фотоловушку в Катон-Карагайском нацпарке
В Катон-Карагайском нацпарке фотоловушка запечатлела сразу двух беркутов — в той самой локации, где ранее удалось снять снежного барса, передает Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана.
Фотоловушки позволяют наблюдать за дикими животными и птицами в естественной среде, не беспокоя их, и получать ценные данные о жизни обитателей национального парка.
— А это место вам ничего не напоминает? Именно эта локация уже знакома многим по кадрам снежного барса, ранее попавшего в объектив фотоловушки. Теперь здесь отметились и два беркута, — говорится в сообщении Минэкологии РК.
Ранее семейство горных козлов попало в объектив фотоловушки в Катон-Карагайском нацпарке.