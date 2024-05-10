Два автомобиля сгорели за один день в Костанайской области

Два случая возгорания автомобилей произошли сегодня в Костанайской области. Автомашины загорелись в Костанае и Рудном, жертв и пострадавших нет, передает корреспондент агентства Kazinform.

Первый автомобиль загорелся в Костанае: ранним утром произошло возгорание моторного отсека и салона легкового автомобиля. Пожар был ликвидирован за 20 минут силами спасателей.

— Второй случай произошел в городе Рудном. Автомобиль удалось потушить за 13 минут. Жертв и пострадавших в обоих случаях нет. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводов, — сообщили в ДЧС Костанайской области.

Также там напомнили о соблюдении правил дорожной безопасности.