Два автомобиля сгорели при пожаре на СТО в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичные пожарные предотвратили распространение огня при пожаре на СТО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«9 февраля в 13:57 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали по адресу: улица Айнакол, 149. Произошло возгорание одноэтажного здания СТО, пристроенного к частному дому на предварительной площади 200 квадратных метров. Два автомобиля, которые находились внутри СТО полностью выгорели», - говорится в сообщении департамента по ЧС Астаны.

В пресс-службе ДЧС добавили, что пожарные предотвратили распространение огня на соседние дома. Пожар локализован в 14:44, ликвидирован в 15:25. Жертв и пострадавших нет.

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