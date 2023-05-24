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Два автомобиля и киоск сгорели в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
24 Мая 2023, 14:39
Два автомобиля и киоск сгорели в Атырау Фото: ДЧС области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Два автомобиля и киоск сгорели сегодня в Атырау. Причины пожара выясняются, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС области, 24 мая в 11:06 поступило сообщение, что горит автомобиль в районе городской поликлиники №3 по ул. М. Баймуханова. По прибытии пожарных частей к месту вызова выяснилось, что открытым огнем горят автомобили «Toyota Hiace» и «Nissan Serena». В результате пожара повреждение получил и расположенный рядом киоск.

Пожар локализован в 11: 27 и полностью ликвидирован в 11: 31. Пострадавших нет. Причина пожара выясняется.

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В тушении были задействованы 7 сотрудников и 2 единицы техники ДЧС Атырауской области

«С начала года в Атырауской области зарегистрировано 113 пожаров. Из них на автотранспорте - 30», - проинформировали в пресс-службе ДЧС региона.


Атырауская область   Происшествия   Пожар  
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