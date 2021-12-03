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Два автомобильных моста строят в Нур-Султане

3 Декабря 2021 21:27
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Два автомобильных моста строят в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане ведется строительство двух автомобильных мостов. О ходе строительства мостов и дорожных работах на брифинге в СЦК рассказал аким столицы Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Нур-Султана.

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«Глава государства отметил важность строительства мостов и транспортных развязок в столице. В ноябре дали старт строительству моста по проспекту Тауелсиздик через реку Есиль. Ранее были судебные тяжбы, которые затянули сроки строительства. На данный момент решены все процедурные моменты, приступили к строительству моста. Данный мост позволит обеспечить дополнительную связь проспекта Тауелсиздик, района нового железнодорожного вокзала, района мечети Хазрет Султан, проспекта Кошкарбаева, улиц Нажимеденова, Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, проспекта Момышулы с левобережьем.

Так, после ввода в эксплуатацию моста по проспекту Тауелсиздик прогнозируем снижение нагрузки на проспект Мангилик ел до 20%. Планируем завершить строительство данного моста уже в 2023 году», - сказал аким Нур-Султана Алтай Кульгинов.

Кроме того, аким столицы отметил, что ведется строительство моста по проспекту Улы дала. Мост, соединяющий правый и левый берег, также разгрузит проспект Мангилик ел, улицы Ж. Нажимеденова, А. Байтурсынова, Р. Кошкарбаева, район Nova city, аллею «Мынжылдык». Повысит доступность нового вокзала «Нурлы жол», жилого массива Тельман, района гипермаркета Метро, жилого массива Промышленный, проспекта Жумабаева, улицы Жургенова и других.

Кроме того, в столице в этом и прошлом году было построено и отремонтировано 300 улиц. Более половины из них - в жилых массивах. Также запущены новые маршруты, автобусные полосы, обновляется автобусный парк. Все это позволяет горожанам комфортнее передвигаться по городу, сократить время пути и сделать город более мобильным.


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#Инфраструктурные проекты   #Нур-Султан   #Строительство   #Транспорт  
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