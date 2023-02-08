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Два автобусных маршрута временно изменили схему движения в Алматы

8 Февраля 2023, 23:07
Два автобусных маршрута временно изменили схему движения в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Транспортный холдинг Алматы сообщил о внесении временных изменений в схемы движения некоторых маршрутов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным транспортного холдинга, 9 февраля с 06:00 до 21:00 в связи с проведением съемок фильма будут временно изменены схемы маршрутов №№ 22, 80.

№ 80 – в северном направлении – ул. Манаса – ул. Шевченко – ул. Ауезова – ул. Гоголя – ул. Байзакова – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Байзакова – ул. Гоголя – ул. Ауезова – ул. Толе Би – ул. Байзакова – далее по схеме;

№ 22 – в южном направлении – ул. Ауезова – ул. Гоголя – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Гоголя – ул. Ауезова – далее по схеме.

«В Алматы завершаются съемки художественного фильма. Компания, отвечающая за производство фильма, предупредила жителей ближайших домов и заранее приносит извинения жителям города за возможные неудобства», - сообщили в ведомстве.

Ранее в Алматы также были временно изменены схемы некоторых маршрутов в связи со съемками художественного фильма.

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