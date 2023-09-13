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    20:45, 12 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Два автобусных маршрута усилили в Алматы после видео в соцсетях

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в связи со скоплением пассажиров в час пик на остановке по проспекту Абая, было принято решение об усилении двух автобусных маршрутов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее в соцсетях жительница города опубликовала видео, на котором можно увидеть огромное скопление людей на последней станции метро, которая расположена на пересечении улицы Момышулы и проспекта Абая.

    В управлении городской мобильности отметили, что был проведен анализ пассажиропотока для определения наиболее загруженных участков, исходя из этого были приняты соответствующие меры.

    «На данном участке курсируют маршруты №55, №49, №142, №78 и №110. Наибольшее скопление зафиксировано на маршрутах №55 и №49. По предварительным итогам анализа пассажиропотока управлением городской мобильности совместно с перевозчиками принято оперативное решение об усилении указанных маршрутов в часы пик», - прокомментировали в управлении.

    Так, с 12 сентября будет увеличено количество автобусов на маршруте №55 на шесть единиц. Ожидается, что 18 автобусов на данном маршруте позволит уменьшить интервал движения с 11 до 7 минут. На маршруте №49 в часы пик будут курсировать 12 автобусов вместо восьми. Таким образом, уменьшится время ожидания с 13 до 7-8 минут.


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