Два авто с миллионным штрафом выявили в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ -С помощью «Автоурагана» полицейские выявили две автомашины с миллионным штрафом в Туркестане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В автопарке департамента полиции Туркестанской области появились новые передвижные автоматизированные мобильные комплексы «Автоураган», которые помогают сотрудникам административной полиции выявлять водителей, не оплативших административные штрафы и иные оплаты.

Если раньше для установления должников патрульным полицейским приходилось останавливать каждую автомашину, то теперь благодаря «Автоурагану» все происходит оперативно. По специальной базе данных выявляются номера автомашин водителей, не оплативших задолженности, о чем сообщается сотрудникам полиции.

К примеру, с помощью «Автоурагана» полицейские выявили на дорогах города Туркестана несколько водителей, превысивших скоростной режим и уклоняющихся от оплаты штрафов. Только за сутки стражи порядка остановили две автомашины с российскими номерами. Они нарушили скоростной режим, которые зафиксировали камеры «Сергек». На автомашинах имелись административные штрафы на миллион тенге. Сотрудники полиции доставили «российские автомобили», водители которых не оплатили штрафы, на штрафстоянку.

« Жителям города Туркестана необходимо строго соблюдать правила дорожного движения и своевременно оплачивать задолженности по штрафам», – отметил командир взвода роты патрульной полиции МПС УП города Туркестан Данияр Туймебаев.