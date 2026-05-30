Два амурских тигренка появились на свет в Караганде

В карагандинском зоопарке произошло долгожданное пополнение — у амурских тигров Мии и Батыра появились на свет два детеныша. Несмотря на то, что малыши родились раньше срока и были очень слабыми, сейчас они активно растут и уже заметно окрепли, передает корреспондент агентства Kazinform.

Тигрята появились на свет 30 апреля. При рождении их вес составлял всего 450 и 530 граммов. Первое время, как и все новорожденные котята, они оставались слепыми и нуждались в особом уходе. Однако за месяц детеныши значительно набрали вес — сейчас каждый из них весит уже более двух килограммов.

Сотрудники зоопарка отмечают, что малыши хорошо питаются, быстро развиваются и чувствуют себя отлично. Особую заботу о потомстве проявляет мама-тигрица Мия, для которой это уже второй приплод.

— Мия прекрасно справляется с ролью мамы. Тигрята активные, хорошо растут и с каждым днем становятся крепче, — рассказали в зоопарке.

Известно, что оба малыша — самцы. Амурский тигр считается одним из самых редких подвидов тигра на планете. Поэтому рождение детенышей в условиях зоопарка специалисты называют важным событием для сохранения популяции этих хищников.

Ранее министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал о проводимой работе по реинтродукции амурских тигров с 2016 года.