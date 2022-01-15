Думаю, в Казахстане пойдет переформатирование власти - Гела Васадзе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Эксперт грузинского стратегического центра (GSAC) Гела Васадзе (Грузия) прокомментировал выступление Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на специальном заседании Парламента от 11 января текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости Кавказа GSAC.

«Я думаю, в Казахстане пойдет переформатирование власти. Никакой клановой борьбы в Казахстане нет, как хотят преподнести некоторые.

Но хотелось бы прокомментировать выступление Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на специальном заседании Парламента, главным месседжем, которого является установление социальной справедливости. В этой связи, очень важным является создание фонда «Народу Казахстана» для поддержки граждан в трудную минуту, который будет обособленно от Администрации Президента и Правительства, а также полностью подконтролен обществу. Власти Казахстана сделают все возможное, чтобы усилить социальный компонент, и это единственный действенный вариант для того, чтобы успокоить население, и понятно, что население в настоящее время достаточно взвинчено, так как они пережили шок, да что говорить о казахском народе, все мы, соседние страны, пережили шок.

Второй момент, на который хотелось бы обратить внимание. - реформы правоохранительной системы, включая внешнюю, военную, криминальную и финансовую разведку. Вот тут будем наблюдать и будем наблюдать внимательно. На мой взгляд в реорганизации можно было бы обратить внимание опыту Турции, как это сделали в Азербайджане и Узбекистане», -

отметил Гела Васадзе.