«Духовный караван» побывал в священном Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Во Дворце культуры МКТУ им. Х.А.Яссауи состоялась встреча, организованная Туркестанским областным управлением общественного развития совместно с Туркестанским областным представительством ДУМК на тему «Духовный караван Туркестана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Туркестанскую РСК.

В первый день двухдневной встречи прошли интересные встречи с жителями и молодежью практически всех регионов, которые провели известные в стране звезды эстрады, искусства, мастера спорта.





Цель встречи - пробудить патриотические чувства среди молодежи, пропагандировать традиции предков. Одним из главных приоритетов стал вопрос разъяснения истинных канонов традиционной религии, умение отличать радикальные течения.





В ходе мероприятия перед собравшимися выступили: заслуженный мастер спорта Казахстана, 4-кратный чемпион Казахстана по вольной борьбе Акжурек Танатаров, многократный чемпион мира по армрестлингу Магжан Шамиев, неоднократный чемпион мира по армрестлингу Кыдыргали Онгарбаев, мастер спорта по казахской борьбе, бронзовый призер чемпионата РК, серебряный призер, чемпион Казахстана по казахской борьбе Жуманазар Ерсултанов, певец, заслуженный деятель РК Саят Медеуов.





Участники «Туркестанского духовного каравана», взявшие за основу произведения Магжана Жумабаева «Я верю в молодежь!», поделились с молодыми людьми своим жизненным опытом. Заглядывая в будущее нашей страны с большой надеждой, они призвали молодежь к трудолюбию, чтобы любовь к спорту, к народным традициям стали основным жизненным приоритетом для нового поколения.





На встрече с молодежью Туркестана состоялась открытая беседа, были даны четкие ответы на вопросы сегодняшнего поколения.

В конце встречи участники «Духовного каравана Туркестана» получили благодарственные письма от Туркестанского областного управления общественного развития.