Духовные лидеры внесут свой вклад в преодоление разногласий в современном мире - Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время церемонии закрытия Съезда лидеров мировых и традиционных религий сказал, что духовные лидеры могут и внесут свой вклад в преодоление разногласий в современном мире, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Подводя итоги VII съезда лидеров мировых и традиционных религий, Касым-Жомарт Токаев заявил, что одной из самых важных тем было преодоление неравенства во всех его проявлениях.

«Неравенство является источником национальных разночтений и глобального раздора. Особый акцент сделан на цифровых и гендерных вопросах, на важности образования, на устранении социального неравенства. Еще одной фундаментальной целью было нахождение путей для выявления баланса между экономическим ростом и духовным и моральным прогрессом. Убежден, что религиозные лидеры могут и обязаны настаивать на одновременном и взаимно дополняющем развитии технологий, науки и духовности», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

«Уважаемые делегаты Съезда, по мере того, как Съезд завершает свою работу, я убежден, что духовные лидеры могут и внесут свой вклад в преодоление разногласий и разночтений в современном мире и достижение большего благополучия, благосостояния для всего человечества», - заключил Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев ранее заявил о необходимости разработки концепции развития Съезда на 2023-2033 годы. Глава государства отметил, что концепция должна включать в себя конкретные шаги и этапы для дальнейшего укрепления и влияния форума.

Вчера в Нур-Султане начал работу VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии мероприятия. Специальный представитель англиканской церкви Джо Бейли Уэллс огласила итоговый документ VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Декларация состоит из 35 пунктов. Следующий VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет в 2025 году в столице Казахстана.

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