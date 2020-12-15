Духовное воспитание молодого поколения обсудил с ветеранами Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Накануне Дня Независимости аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев встретился с ветеранами. Проживающие в районах ветераны приняли участие во встрече в режиме видеоконференцсвязи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бердибек Сапарбаев рассказал о достижениях области за 2020 год, и подробнее остановился на каждой сфере. Были обсуждены вопросы, касающиеся духовной жизни молодого поколения.

Глава региона отметил, что, несмотря на влияние карантина и пандемии, Жамбылская область в уходящем году добилась хороших показателей. Он особо подчеркнул вклад ветеранов в развитие экономики области.

«Государство осознает свой долг перед вами. Забота о ветеранах давно уже стала неотъемлемой частью социальной политики страны. И эта встреча в преддверии самого главного праздника страны - Дня Независимости, проходит в знак признания заслуг пожилых людей. Благодаря вашему самоотверженному и неустанному труду, сейчас мы живем в процветающем государстве. Трудно переоценить вклад ветеранов в сохранение стабильности и укрепление общественного согласия. Одним из ярких примеров является проект «Бейбітшілік пен келісім». Ваш богатый жизненный опыт, несомненно, пригодится подрастающему поколению», - отметил он.

Аким области призвал аксакалов и дальше вместе работать над укреплением гражданского общества, взаимопонимания и единства в народе. В свою очередь ветераны заверили, что будут поддерживать руководство области во всех начинаниях.

В пресс-службе акима Жамбылской области отметили, что почти все участники встречи активно занимаются общественной деятельностью, имеют твердую жизненную позицию по многим вопросам. Их имена и заслуги перед народом известны.

Председатель областного совета ветеранов Еркинбек Солтыбаев отметил, что нет таких проектов, которые проводились бы без участия ветеранов: «Ғибратты керуен», «Асарлатып үй салу», «Үлгілі ауыл» можно и дальше продолжать этот большой список. Государство создает нам все условия, повышается пенсия. Это помогает пожилым людям всегда оставаться в строю. В следующем году планируется отметить 30-летие Независимости страны. Мы уже сейчас активно готовимся к такому важному событию».

Секретарь областного маслихата Баглан Карашолаков обратил внимание на то, что основной упор делается на молодежь.

«Молодым людям именно мы должны рассказывать о том, как досталась нам Независимость, и как важно беречь ее», - отметил он.

Выступил и председатель общественного совета области Амзебек Жолшыбеков, ветеран труда Любовь Накарякова. Они отметили, что ветераны были и остаются опорой нации, и их задача - донести до молодежи духовные ценности, показывать пример патриотизма и любви к родной земле.