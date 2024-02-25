Духи с ароматами апорта и алматинских роз, или Как молодая ученая развивает производство парфюмерии в Казахстане

Казахстанская парфюмерия — совсем молодая отрасль, в которой сегодня работает с десяток энтузиастов и профессионалов с опытом. Одной из них является ученая Satbayev University, выпускница программы «Болашақ» Гульжан Тузельбаева. Парфюмером она стала не сразу, начала изучать эту профессию всего три года назад. Но за это время она набралась достаточно опыта, съездила на обучение во Францию и сегодня уже создает уникальные духи с запахом красного апорта, алматинских роз. Каждый ее аромат основан на авторских компонентах и необычных аккордах, прежде не использовавшихся в парфюмерном искусстве.

Профессия парфюмера — редкая, сложная. Человек, желающий стать парфюмером, должен обладать очень хорошим нюхом, талантом запоминать и различать большое количество запахов, проявлять интерес к химии, фармацевтике, ботанике — список предполагаемых качеств можно продолжать долго. Подробнее о том, как стать парфюмером и создать свой аромат, корреспонденту агентства Kazinform рассказала Гульжан Тузельбаева — автор проекта по полномасштабному производству парфюмерной продукции Gulzhan Parfum.

Фото: из личного архива Гульжан Тузельбаевой

— Гульжан, здравствуйте! Для начала мы бы хотели подробнее узнать о Вашем проекте по производству парфюмерной продукции. Расскажите, пожалуйста, как зародилась идея создать собственные ароматы и почему выбрали парфюмерную отрасль?

— Идея производить парфюмерную продукцию зародилась у меня давно. Но начала я учиться на парфюмера во время карантина. В тот момент я как раз поехала в Берлин на международный кинофестиваль, в котором участвовал фильм «Акын» режиссера Дарежана Омирбаева. Я тоже снималась в этой картине. Да, у меня первое образование — это финансист, а второе — актерское мастерство. После этого фестиваля я уехала во Францию, чтобы осуществить свою идею. Я заранее договорилась встретиться с профессорами университета Grasse Institute of Perfumery, поделилась своими целями и идеями.

Фото: из личного архива Гульжан Тузельбаевой

Мне здесь очень помогли мои знания французского языка. Так я и стала учиться на парфюмера. Затем во время учебы я начала создавать свои ароматы. Преподаватели высоко оценили мои ароматы, хвалили. И я решила продолжить эту сферу.

Фото: из личного архива Гульжан Тузельбаевой

Почему я выбрала эту профессию? Потому что, ее у нас нет. А я хотела развивать эту нишу на нашем рынке. Да, в Казахстане есть компании, которые занимаются парфюмом, но они не производят собственные ингредиенты. Для того, чтобы полностью выпустить свой продукт, нужно иметь необходимые оборудование, ингредиенты, разрешение.

— С какими трудностями и препятствиями столкнулись на пути к достижению своих целей? С чего все началось?

— Профессия, которую я выбрала, была моей давней мечтой. Мне очень нравилась заниматься парфюмерией. Да, я понимала, что меня будут ждать трудности, как и в любой сфере. Ведь у нас в стране эта отрасль еще не развита на достаточном уровне, у нас нет ингредиентов, флаконов и еще каких-то необходимых вещей для создания своего парфюма. Поэтому я решила открыть свое производство на базе Satbayev University. Все началось с маленьких бутылочек. Когда я училась, купила себе небольшой арсенал, который состоял из 20 ингредиентов, я начала с маленьких объемов делать, у меня стало получаться. Я делала первую презентацию, появились клиенты, были положительные отзывы. Я стала делать еще другие коллекции, во Франции профессорам понравились несколько духов — аромат «Айналайын», он более сладкий, аромат «Свежие березы» и «Алматинский апорт».

Фото: из личного архива Гульжан Тузельбаевой

— Как сейчас развивается парфюмерная индустрия в Казахстане?

— Парфюмерная индустрия потихоньку развивается, импорта много, есть покупатели, но производства мало. Хотя есть спрос. У нас это новая ниша, но она развивается.

— Как можно стать парфюмером, где у нас учат этой профессии?

— Чтобы стать парфюмером, нужно учиться во Франции. В среднем парфюмеры учатся около 5 лет, к этому надо быть готовым. Также необходимо дальше развиваться. Я на этом поприще все еще новичок, отучилась всего два года, но еще буду продолжать обучение. Также необходимо проходить курсы, мастер-классы, повышать квалификацию в специальных местах. Парфюмерная отрасль очень развита во Франции, поэтому я рекомендую эту страну. А в Казахстане будущих парфюмеров теперь буду обучать я, так как считаю, что накопила достаточно опыта, чтобы передавать свои знания.

Мы будем развивать наши ингредиенты, а именно экстракты различных растений, в том числе и розу. Также будем развивать ненатуральные ингредиенты, чтобы составляющие парфюмерии были в Казахстане. Сейчас я очень много ингредиентов привожу из Франции. У нас есть какие-то ингредиенты, которые мы используем, остальные все развиваем. В этом, наверное, и состоит проект — мы будем развивать наши натуральные ингредиенты, совместно с химиками будем готовить ненатуральные.

Фото: из личного архива Гульжан Тузельбаевой

— Каким парфюмом Вы сами пользуетесь? И, хочу узнать ваше мнение как эксперта в этой области, на какие ароматы стоит обратить внимание казахстанцам?

— Я люблю качественные продукты. Сама пользуюсь разными парфюмами, но мне нравятся свежие парфюмы, аромат «Алматинский апорт», минеральные ароматы, это новое направление. Мне кажется, люди должны выбирать те ароматы, которые им нравятся, ведь вкусы у всех разные.

— Чем отличается Ваш продукт от остальных? Можете поделиться некоторыми секретами?

— Тем, что он собирается в Алматы, очень качественно и по очень хорошей формуле. Я могу еще индивидуально для каждого человека собирать духи. Мы с небольшой командой изучаем рынок, смотрим, куда движутся бренды. Включаем креатив, а главное — производим по международному стандарту IFRA.

Что касается секретов, то натуральных парфюмов не существуют, для создания парфюма необходимо использовать и натуральные, и ненатуральные ингредиенты, это нормально. То есть в каждом парфюме должны присутствовать ненатуральные ингредиенты. Все они проходят апробацию, сертификацию.

Фото: из личного архива Гульжан Тузельбаевой

Мы сейчас в нашей лаборатории начали создавать ненатуральные ингредиенты. Вы не думайте: чем больше натуральных ингредиентов, тем больше этот парфюм вам нравится, нет. К примеру, во французских духах тоже есть много ненатуральных ингредиентов, но они вам же нравятся. Поэтому это нормально. Мы ими пользуемся всю жизнь. Натуральные ингредиенты пахучие, с ними нужно уметь пользоваться, тут должна быть такая детальность при разливе. Некоторые ингредиенты в большом количестве нельзя использовать, к примеру, цитрусовые. У людей могут быть реакции на кожу, на солнце. Поэтому все это надо тщательно изучить, а для этого нужно проходить обучение, обладать определенными знаниями.

— В одном из интервью Вы говорили, что выпускаете духи с казахскими именами, с нашими традиционными особенностями. Можете их назвать? Это Ваши идеи?

— Да, один из первых ароматов — это «Алматинский апорт», потом я сделала «Жаңа апорт», это новая версия апорта. У меня апортов будет много, но я выпустила пока два. Есть еще духи «Аида», они минеральные и модные, потом есть духи «Амир» с ароматом молодой березы, есть духи с ароматом полыни, но они еще не вышли, есть минеральные розы, где я использую ингредиенты алматинской розы совместно с другими продуктами. Недавно я также выпустила аромат «Махаббат», а также «Сен мен», есть аромат «От», он древесный и огненный, также есть ароматы «Сәуле» и «Әйгерім». Это все мои идеи. Я выбираю имена тех, с кем я хорошо знакома, и тех, кем я вдохновляюсь.

Фото: из личного архива Гульжан Тузельбаевой

— Где находится Ваше производство? С какой периодичностью и в каком объеме Вы выпускаете парфюм?

— У меня сейчас еще маленькое производство. Лаборатория находится при Satbayev University в Алматы. Меня здесь очень поддерживает руководство вуза. Также государство сейчас большое внимание уделяет науке. Поддерживает министр образования и науки Саясат Нурбек — очень умный, образованный специалист. Это хорошо, что государство интересуется нами. У меня большие планы по моему проекту.

А что касается объема, то я по просьбам клиентов выпускаю парфюмы в маленьких флаконах (10-30 мл), сейчас я привезла новые бутылочки хорошего качества (50 мл). Они из Франции. У нас, к сожалению, не выпускают такие флакончики, но если все-таки начнут производить, то, конечно, мы будем пользоваться ими.

Фото: из личного архива Гульжан Тузельбаевой

— Вам государство помогает с производством?

— Сейчас государство выделяет деньги на научные проекты. Я сейчас участвую в конкурсе, чтобы коммерциализировать свой проект. Если я защищу его, как ученая, то я получу грант. И эти средства я хочу направить на развитие парфюмерной продукции.

Фото: из личного архива Гульжан Тузельбаевой

— Назовите средний чек на ваш парфюм? Много ли у Вас покупателей?

— Средний чек 35 000 — 45 000 тенге. Клиентов достаточно, но всегда хочется большего. Сейчас все делаю вручную, хочется автоматизировать некоторые процессы. Парфюмерия очень затратная сфера: ингредиенты, упаковка, флаконы, реклама и много нюансов. Моя цель — сделать ароматы более доступными, но очень хорошего качества.