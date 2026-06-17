Дубль Холанда помог Норвегии разгромить Ирак и выйти в лидеры группы

Сборная Норвегии одержала уверенную победу над Ираком со счетом 4:1 в матче чемпионата мира по футболу 2026 года, передает Kazinform со ссылкой на FIFA.

Главным героем встречи стал Эрлинг Холанд, оформивший дубль и внесший решающий вклад в успех своей команды.

Для обеих сборных этот чемпионат мира стал первым в текущем столетии. Норвежцы начали матч активнее и открыли счет на 29-й минуте. Голевая атака началась с передачи вратаря Орьяна Нюланда, после чего игроки сборной выполнили 14 передач подряд. Завершил комбинацию Давид Меллер Вольф, навесивший с левого фланга, а Холанд в подкате отправил мяч в дальний угол ворот.

Ирак сумел восстановить равновесие спустя 10 минут. Аймен Хуссейн откликнулся на подачу Амира Аль-Аммари и точным ударом головой переиграл Нюланда. Этот мяч стал лишь вторым голом сборной Ирака в истории чемпионатов мира.

Перед самым перерывом Холанд вновь вывел свою команду вперед. Форвард воспользовался ошибкой защитника Заида Тахсина и голкипера Джалала Хассана, забив свой второй мяч в матче.

После перерыва норвежцы закрепили преимущество. Вышедший на замену Лео Остигард отличился всего через несколько минут после появления на поле, выиграв борьбу после подачи углового и мощно пробив головой.

Точку в матче поставил автогол Аймена Хуссейна в компенсированное время. В результате Норвегия одержала крупную победу со счетом 4:1 и поднялась на первое место в группе I.

Дополнительным событием встречи стало достижение Орьяна Нюланда. В возрасте 35 лет голкипер стал самым возрастным футболистом, когда-либо выходившим на поле за сборную Норвегии на чемпионатах мира.

Напомним, ЧМ-2026 в США, Мексике и Канаде. Впервые в финальной части играют 48 сборных, которые распределены по 12 группам. В стадию плей-офф выйдут 32 команды, а борьба за титул начнется с новой для мундиаля стадии — 1/16 финала.

Полное расписание матчей чемпионата мира-2026 по футболу доступно по ссылке.