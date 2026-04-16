    21:45, 15 Апрель 2026 | GMT +5

    Дубайский отель-парус закроется на реставрацию

    Проект реновации доверили французскому архитектору, передает собственный корреспондент Kazinform.

    Фото: Gulf news

    Впервые с момента открытия символ ОАЭ, 5-звездочный люкс отель в Дубае Бурдж аль-Араб подвергнется реставрации. Работы будут осуществляться поэтапно в течение 18 месяцев.

    — В течение последних 27 лет этот выдающийся отель принимает гостей, неизменно сохраняя высокий уровень сервиса и преданность делу, чем выделяется среди других гостиниц мира. Новая программа реновации открывает очередную главу в истории Бурдж аль-Араб, — передает Gulf news слова Томаса Мейера, генерального директора гостиничной группы Jumeirah Group.

    Как передает ресурс, проект реставрации возглавит французский архитектор Тристан Оэр.

    О том, как ситуация на Ближнем Востоке влияет на сегмент люкс, читайте в материале Kazinform.

    Напомним, Дональд Трамп считает, что конфликт с Ираном близок к завершению.

    Азамат Бекжан
