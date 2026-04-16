Дубайский отель-парус закроется на реставрацию

Впервые с момента открытия символ ОАЭ, 5-звездочный люкс отель в Дубае Бурдж аль-Араб подвергнется реставрации. Работы будут осуществляться поэтапно в течение 18 месяцев.

— В течение последних 27 лет этот выдающийся отель принимает гостей, неизменно сохраняя высокий уровень сервиса и преданность делу, чем выделяется среди других гостиниц мира. Новая программа реновации открывает очередную главу в истории Бурдж аль-Араб, — передает Gulf news слова Томаса Мейера, генерального директора гостиничной группы Jumeirah Group.

Как передает ресурс, проект реставрации возглавит французский архитектор Тристан Оэр.

