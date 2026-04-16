Ситуация на Ближнем Востоке влияет на люкс: выручка LVMH упала ниже ожиданий

В компании LVMH объяснили падение выручки геополитическими и экономическими факторами, включая ситуацию на Ближнем Востоке, которая сама по себе сократила органический рост примерно на 1%.

Наиболее заметное снижение зафиксировали в ключевом сегменте — моде и кожгалантерее, где выручка упала на 9%. Отрицательная динамика наблюдалась и в других направлениях: парфюмерия и косметика — минус 6%, часы и ювелирные изделия — минус 2%, розничная торговля — минус 3%, вина и спиртные напитки — минус 2%.

В разрезе регионов компания отметила хорошие продажи в США. В Европе и Японии спрос оставался стабильным, но его сдерживало сокращение туристического потока. В Азии (без учета Японии) сохраняется устойчивый рост — компания связывает это с улучшением динамики, наметившейся еще в конце 2025 года.

Несмотря на то, что результаты оказались ниже ожиданий, в LVMH подчеркнули, что продолжают инвестировать в развитие брендов, включая Louis Vuitton и Christian Dior, а также в розничную сеть и запуск новых продуктов.

В компании заявили, что сохраняют «осторожный оптимизм» в отношении 2026 года и рассчитывают укрепить позиции за счет диверсификации рынков и дальнейших инноваций.

