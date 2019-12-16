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Дубай поздравил Казахстан с Днем независимости
16 Декабря 2019 23:00
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ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - Эмират Дубай решил эксклюзивно поздравить казахстанцев с 28-летием Независимости, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
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16 декабря фасад самого высокого здания в мире Бурдж Халифа окрасился в цвета флага Казахстана.
«Данная инициатива эмиратской стороны еще раз свидетельствует о высоком уровне двусторонних отношений, которые развиваются в духе взаимопонимания, уважения и доверия», - отметили в МИД РК.Видео: Бахытжан Байбатшаев
Ключевые слова: МИД РК, Арабские эмираты, День Независимости ,
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