Дубай отказывается от наличных денег

— 90% всех платежей в государственном и частном секторе Дубая будут безналичными к концу 2026 года, — сообщает пресс-служба правительства Дубая.

Стратегия о переходе к безналичным расчетам была впервые озвучена в 2024 году. Она нацелена на отказ от обращения банкнот и монет и реализацию амбициозного замысла по превращению Дубая в город без наличных.

Инструментами для реализации замысла выступают банковские и другие приложения, карты, а в перспективе — инновации на основе ИИ в сфере цифровой оплаты. Власти эмирата планируют укрепить позиции Дубая как глобального хаба финансовых инноваций и мирового лидера цифровой экономики.

Ранее сообщалось, что $1,36 млрд затратят на расширение торгового центра Mall of the Emirates в Дубае.