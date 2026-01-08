РУ
телерадиокомплекс президента РК
    16:25, 08 Январь 2026 | GMT +5

    Дубай отказывается от наличных денег

    90% денежных транзакций в Дубае станут цифровыми к концу 2026 года, передает корреспондент Kazinform.

    Дубай отказывается от наличных денег
    Фото: timeoutdubai.com

    — 90% всех платежей в государственном и частном секторе Дубая будут безналичными к концу 2026 года, — сообщает пресс-служба правительства Дубая.

    Стратегия о переходе к безналичным расчетам была впервые озвучена в 2024 году. Она нацелена на отказ от обращения банкнот и монет и реализацию амбициозного замысла по превращению Дубая в город без наличных.

    Инструментами для реализации замысла выступают банковские и другие приложения, карты, а в перспективе — инновации на основе ИИ в сфере цифровой оплаты. Власти эмирата планируют укрепить позиции Дубая как глобального хаба финансовых инноваций и мирового лидера цифровой экономики.

    Ранее сообщалось, что $1,36 млрд затратят на расширение торгового центра Mall of the Emirates в Дубае. 

