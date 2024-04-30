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    20:30, 29 Апрель 2024 | GMT +6

    Дубай объявил о строительстве крупнейшего в мире терминала аэропорта стоимостью $35 млрд

    Дубай объявил о строительстве крупнейшего в мире терминала аэропорта
    Фото: @HHShkMohd / страница в соцсети Х шейха Мохаммеда бен Рашида аль-Мактума 

    Эмират Дубай начал строительство нового пассажирского терминала стоимостью 35 млрд долларов США, который после завершения станет воздушной гаванью с самой высокой пропускной способностью в мире, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на WAM.

    Проект подразумевает расширение в течение десяти лет международного аэропорта «Аль-Мактум» (Al Maktoum International Airport, DWC), который находится в районе Dubai World Central в 45 км к югу от Международного аэропорта Дубай. Аэропорт «Аль-Мактум» был открыт в 2010 году и носит название в честь правящей эмиратом семьи аль-Мактум.

    Премьер-министр и вице-президент ОАЭ, а также правитель Дубая шейх Мохаммед бен Рашид аль-Мактум заявил в воскресенье, что новый терминал будет в пять раз больше нынешнего международного аэропорта Дубая и сможет обслуживать до 260 миллионов пассажиров в год.

    Проект стоимостью 128 млрд дирхамов (34,8 млрд долларов США) будет реализован в рамках стратегии Дубайской корпорации авиации. Шейх Мохаммед рассмотрел стратегический план Dubai Aviation Engineering Projects и утвердил проекты в воскресенье.

    Сегодня расположение международного аэропорта Дубая в центре города затрудняет его дальнейшее расширение.

    В ближайшие годы международному аэропорту «Аль-Мактум» будут переданы все операции международного аэропорта Дубая.

    Аэропорт будет иметь 400 выходов на посадку и иметь 5 параллельных взлетно-посадочных полос. Проект предусматривает новые авиационные технологии, которые будут впервые применены в авиационной отрасли.

    - Поскольку мы построим целый город вокруг аэропорта на юге Дубая, последует спрос на жилье для миллиона человек. Здесь примут участие ведущие мировые компании в секторах логистики и воздушного транспорта, — заявил шейх Мохаммед. - Мы строим новый проект для будущих поколений, обеспечивая непрерывное и стабильное развитие нашим детям и их детям в свою очередь. Дубай станет мировым аэропортом, портом, городским узлом и новым глобальным центром.

    После завершения строительства международный аэропорт «Аль-Мактум» станет новым домом флагманского авиаперевозчика Emirates.

    Пол Гриффитс, генеральный директор Dubai Airports, заявил, что рост Дубая всегда шел рука об руку с ростом его авиационной инфраструктуры, и сегодня можно увидеть еще один смелый шаг на этом пути.

    - Масштабная задача по переводу всех пассажирских перевозок из международного аэропорта Дубая в международный аэропорт «Аль-Мактум» будет выполняться поэтапно, в результате новый объект станет единственным мегаузлом эмирата, - сообщил The National Пол Гриффитс.

    По его словам, новый аэропорт, пропускная способность которого в пять раз превышает пропускную способность международного аэропорта Дубая, также откроет возможности для реконструкции элитной недвижимости вокруг аэропорта в районе аль-Гархуд.

    По последним данным, международный аэропорт Дубая (DXB) в настоящее время связан с 262 направлениями в 104 странах через 102 международные авиакомпании.

     

    Теги:
    Туризм ОАЭ Дубай Аэропорт Ближний Восток Мировые новости
    Арсен Утешев
    Автор
    Арсен Утешев
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