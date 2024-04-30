Дубай объявил о строительстве крупнейшего в мире терминала аэропорта стоимостью $35 млрд

Эмират Дубай начал строительство нового пассажирского терминала стоимостью 35 млрд долларов США, который после завершения станет воздушной гаванью с самой высокой пропускной способностью в мире, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на WAM.

Проект подразумевает расширение в течение десяти лет международного аэропорта «Аль-Мактум» (Al Maktoum International Airport, DWC), который находится в районе Dubai World Central в 45 км к югу от Международного аэропорта Дубай. Аэропорт «Аль-Мактум» был открыт в 2010 году и носит название в честь правящей эмиратом семьи аль-Мактум.

Премьер-министр и вице-президент ОАЭ, а также правитель Дубая шейх Мохаммед бен Рашид аль-Мактум заявил в воскресенье, что новый терминал будет в пять раз больше нынешнего международного аэропорта Дубая и сможет обслуживать до 260 миллионов пассажиров в год.

Today, we approved the designs for the new passenger terminals at Al Maktoum International Airport, and commencing construction of the building at a cost of AED 128 billion as part of Dubai Aviation Corporation's strategy.



Al Maktoum International Airport will enjoy the… pic.twitter.com/oG973DGRYX — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 28, 2024

Проект стоимостью 128 млрд дирхамов (34,8 млрд долларов США) будет реализован в рамках стратегии Дубайской корпорации авиации. Шейх Мохаммед рассмотрел стратегический план Dubai Aviation Engineering Projects и утвердил проекты в воскресенье.

Сегодня расположение международного аэропорта Дубая в центре города затрудняет его дальнейшее расширение.

В ближайшие годы международному аэропорту «Аль-Мактум» будут переданы все операции международного аэропорта Дубая.

Аэропорт будет иметь 400 выходов на посадку и иметь 5 параллельных взлетно-посадочных полос. Проект предусматривает новые авиационные технологии, которые будут впервые применены в авиационной отрасли.

- Поскольку мы построим целый город вокруг аэропорта на юге Дубая, последует спрос на жилье для миллиона человек. Здесь примут участие ведущие мировые компании в секторах логистики и воздушного транспорта, — заявил шейх Мохаммед. - Мы строим новый проект для будущих поколений, обеспечивая непрерывное и стабильное развитие нашим детям и их детям в свою очередь. Дубай станет мировым аэропортом, портом, городским узлом и новым глобальным центром.

После завершения строительства международный аэропорт «Аль-Мактум» станет новым домом флагманского авиаперевозчика Emirates.

Пол Гриффитс, генеральный директор Dubai Airports, заявил, что рост Дубая всегда шел рука об руку с ростом его авиационной инфраструктуры, и сегодня можно увидеть еще один смелый шаг на этом пути.

- Масштабная задача по переводу всех пассажирских перевозок из международного аэропорта Дубая в международный аэропорт «Аль-Мактум» будет выполняться поэтапно, в результате новый объект станет единственным мегаузлом эмирата, - сообщил The National Пол Гриффитс.

По его словам, новый аэропорт, пропускная способность которого в пять раз превышает пропускную способность международного аэропорта Дубая, также откроет возможности для реконструкции элитной недвижимости вокруг аэропорта в районе аль-Гархуд.

По последним данным, международный аэропорт Дубая (DXB) в настоящее время связан с 262 направлениями в 104 странах через 102 международные авиакомпании.