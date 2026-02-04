РУ
    12:44, 04 Февраль 2026 | GMT +5

    Дуальное обучение и обновление техники: депутат требует реформы агротехнических колледжей

    Депутат Мажилиса Асылбек Нуралин в своем депутатском запросе выразил обеспокоенность состоянием агротехнических колледжей и качеством подготовки кадров для агропромышленного комплекса, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Студенты студенттер лекция аудитория
    Фото: Адлет Беремкулов / Kazinform

    По его словам, текущие нормы финансирования не учитывают специфику аграрных специальностей. Обучение невозможно без практики на современной технике, использования симуляторов, расходных материалов и содержания мастерских и лабораторий, чего в действующих нормативных документах не предусмотрено. В результате колледжи не могут своевременно обновлять технику и оборудование, внедрять современные технологии обучения и обеспечивать достойные условия работы для преподавателей и мастеров производственного обучения.

    — При этом выпускники агротехнических колледжей востребованы не только в сельском хозяйстве, но и в смежных отраслях. Современное производство нуждается в квалифицированных специалистах, умеющих работать с цифровыми и интеллектуальными системами. Формальный подход к обучению в этих условиях недопустим, — отметил Асылбек Нуралин.

    Эффективным решением, по его мнению, могла бы стать оплачиваемая дуальная система обучения: — 60% времени — практика на производстве; — 40% — обучение в колледже. Такой формат, по его словам, позволяет студентам получать реальный опыт, быстрее адаптироваться к условиям труда и осознанно выбирать профессию еще в период обучения.

    Кроме того, депутат обратил внимание на слабое материально-техническое оснащение учебных заведений. Например, в ГККП «Высший технический колледж» города Кокшетау используется устаревшая техника, что затрудняет подготовку студентов к современным требованиям отрасли. Учебное хозяйство колледжа обрабатывает 450 гектаров земли при общей площади 721 гектар, однако ресурсов недостаточно для полноценного обновления техники и развития хозяйства.

    Ранее в регионах успешно функционировали совхоз-техникумы с крупными посевными площадями, которые могли самостоятельно развиваться и обновлять оборудование. По мнению депутата, современные учебные хозяйства при эффективном управлении могут выполнять аналогичную функцию.

    — Подготовка квалифицированных кадров для агропромышленного комплекса должна оставаться приоритетом государственной политики, так как напрямую связана с продовольственной безопасностью страны, — подчеркнул он. 

    В связи с этим депутат предложил Правительству: 

    • оценить достаточность действующих нормативов финансирования агротехнических колледжей;
    • рассмотреть возможность их пересмотра с учетом отраслевой специфики;
    • определить источники финансирования для обновления учебно-производственной базы;
    • проработать меры по развитию оплачиваемого дуального обучения и повышению статуса педагогических кадров.

    Ранее мы писали о том, что студентов дуального обучения в Казахстане стало больше.

