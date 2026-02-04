Дуальное обучение и обновление техники: депутат требует реформы агротехнических колледжей

По его словам, текущие нормы финансирования не учитывают специфику аграрных специальностей. Обучение невозможно без практики на современной технике, использования симуляторов, расходных материалов и содержания мастерских и лабораторий, чего в действующих нормативных документах не предусмотрено. В результате колледжи не могут своевременно обновлять технику и оборудование, внедрять современные технологии обучения и обеспечивать достойные условия работы для преподавателей и мастеров производственного обучения.

— При этом выпускники агротехнических колледжей востребованы не только в сельском хозяйстве, но и в смежных отраслях. Современное производство нуждается в квалифицированных специалистах, умеющих работать с цифровыми и интеллектуальными системами. Формальный подход к обучению в этих условиях недопустим, — отметил Асылбек Нуралин.

Эффективным решением, по его мнению, могла бы стать оплачиваемая дуальная система обучения: — 60% времени — практика на производстве; — 40% — обучение в колледже. Такой формат, по его словам, позволяет студентам получать реальный опыт, быстрее адаптироваться к условиям труда и осознанно выбирать профессию еще в период обучения.

Кроме того, депутат обратил внимание на слабое материально-техническое оснащение учебных заведений. Например, в ГККП «Высший технический колледж» города Кокшетау используется устаревшая техника, что затрудняет подготовку студентов к современным требованиям отрасли. Учебное хозяйство колледжа обрабатывает 450 гектаров земли при общей площади 721 гектар, однако ресурсов недостаточно для полноценного обновления техники и развития хозяйства.

Ранее в регионах успешно функционировали совхоз-техникумы с крупными посевными площадями, которые могли самостоятельно развиваться и обновлять оборудование. По мнению депутата, современные учебные хозяйства при эффективном управлении могут выполнять аналогичную функцию.

— Подготовка квалифицированных кадров для агропромышленного комплекса должна оставаться приоритетом государственной политики, так как напрямую связана с продовольственной безопасностью страны, — подчеркнул он.

В связи с этим депутат предложил Правительству:

оценить достаточность действующих нормативов финансирования агротехнических колледжей;

рассмотреть возможность их пересмотра с учетом отраслевой специфики;

определить источники финансирования для обновления учебно-производственной базы;

проработать меры по развитию оплачиваемого дуального обучения и повышению статуса педагогических кадров.

