Дуальное обучение и обновление техники: депутат требует реформы агротехнических колледжей
Депутат Мажилиса Асылбек Нуралин в своем депутатском запросе выразил обеспокоенность состоянием агротехнических колледжей и качеством подготовки кадров для агропромышленного комплекса, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, текущие нормы финансирования не учитывают специфику аграрных специальностей. Обучение невозможно без практики на современной технике, использования симуляторов, расходных материалов и содержания мастерских и лабораторий, чего в действующих нормативных документах не предусмотрено. В результате колледжи не могут своевременно обновлять технику и оборудование, внедрять современные технологии обучения и обеспечивать достойные условия работы для преподавателей и мастеров производственного обучения.
— При этом выпускники агротехнических колледжей востребованы не только в сельском хозяйстве, но и в смежных отраслях. Современное производство нуждается в квалифицированных специалистах, умеющих работать с цифровыми и интеллектуальными системами. Формальный подход к обучению в этих условиях недопустим, — отметил Асылбек Нуралин.
Эффективным решением, по его мнению, могла бы стать оплачиваемая дуальная система обучения: — 60% времени — практика на производстве; — 40% — обучение в колледже. Такой формат, по его словам, позволяет студентам получать реальный опыт, быстрее адаптироваться к условиям труда и осознанно выбирать профессию еще в период обучения.
Кроме того, депутат обратил внимание на слабое материально-техническое оснащение учебных заведений. Например, в ГККП «Высший технический колледж» города Кокшетау используется устаревшая техника, что затрудняет подготовку студентов к современным требованиям отрасли. Учебное хозяйство колледжа обрабатывает 450 гектаров земли при общей площади 721 гектар, однако ресурсов недостаточно для полноценного обновления техники и развития хозяйства.
Ранее в регионах успешно функционировали совхоз-техникумы с крупными посевными площадями, которые могли самостоятельно развиваться и обновлять оборудование. По мнению депутата, современные учебные хозяйства при эффективном управлении могут выполнять аналогичную функцию.
— Подготовка квалифицированных кадров для агропромышленного комплекса должна оставаться приоритетом государственной политики, так как напрямую связана с продовольственной безопасностью страны, — подчеркнул он.
В связи с этим депутат предложил Правительству:
- оценить достаточность действующих нормативов финансирования агротехнических колледжей;
- рассмотреть возможность их пересмотра с учетом отраслевой специфики;
- определить источники финансирования для обновления учебно-производственной базы;
- проработать меры по развитию оплачиваемого дуального обучения и повышению статуса педагогических кадров.
