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вчера 16:19
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ДТП в Туркестанской области: 8 человек находятся в реанимации
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – На место ДТП выехал начальник ДП Туркестанской области генерал-майор полиции Кайрат Дальбеков, который ознакомился с состоянием пострадавших, находящихся в районной больнице. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.
Как сообщалось , сегодня на 765 км автодороги «Алматы – Термез» на территории Казыгуртского района Туркестанской области столкнулись 4 автомашины.
В больницу с различными травмами были доставлены 15 пострадавших. На данный момент продолжают оставаться в больнице 11 человек, в том числе 8 человек в реанимации.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа ДП Туркестанской области.
Стражами порядка выясняются все обстоятельства произошедшего.
«В больнице находятся 11 человек, 8 из них в реанимации, одной пострадавшей сделана операция, остальным хирургического вмешательства не требуется. Состояние пострадавших удовлетворительное», - сообщил генералу заместитель главного врача районной больницы Ержан Байтугелов.
«Это трасса республиканского значения. ДТП произошло на мосту, где из-за погодных условий образовался гололед. Поэтому обращаемся к водителям с просьбой соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость, не нарушать правила маневрирования, с уважением относиться друг к другу, обращать свое внимание на дорожные знаки, расположенные вдоль дорог. Также необходимо переоборудовать шины автомашин с летних на зимние и еще раз призываем соблюдать дорожную безопасность особенно в такую плохую погоду», - отметил генерал-майор полиции К. Дальбеков.
По факту ДТП дознавателями области проводится досудебное расследование в соответствии со ст.345 УК РК.
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