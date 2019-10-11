ДТП в Шамалгане: пострадавшим девочкам еще потребуется реабилитационное лечение

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя управления общественного здоровья Алматы Асель Бейсенбаева рассказала о состоянии девочек, пострадавших в ДТП с поездом на станции Шамалган, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Обе девочки в начале октября были переведены ДГКБ №2 Алматы на дальнейший этап лечения.

«Состояние 5-летней девочки удовлетворительное. Она активная, ходит, разговаривает, кушает. Состояние младшей 3-летней девочки стабильно тяжелое. Мы принимаем все лечебно-диагностические мероприятия. Делаем все возможное, чтобы состояние улучшилось. Она уже дышит самостоятельно, вышла из комы 3 октября, питание у неё зондовое», - сказала она.

По ее словам, они будут в дальнейшем проходить реабилитацию.

«В дальнейшем планируем для обеих девочек реабилитационное лечение в специализированном реабилитационном центре где-то в конце октября и в начале ноября. У нас реабилитация проводится на стационарном и амбулаторном уровнях. Пока мы не переведём их на следующий этап, они будут находиться в этой детской больнице. То есть в конце октября. Когда мы их выпишем, они будут получать амбулаторное лечение, для этого нам необходимо обеспечить непрерывную реабилитацию», - добавила она.

Кроме того, она отметила, что о проведении операции речи не идет.

При этом в управлении общественного здоровья сообщили, что возможно девочек отправят в столицу на дальнейшее реабилитационное лечение. Но об этом пока говорить рано.

Отметим, 7 октября их маму, которая также пострадала в ДТП с поездом, выписали из больницы.

«Её состояние удовлетворительное. Она уже пришла к своим дочерям, по уходу за ними находятся отец, бабушка», - добавила она.

Напомним, ДТП с поездом произошло 15 сентября в 19 часов 08 минут на перегоне Аксенгир – Шамалган.