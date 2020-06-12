ДТП в Алматы: «Газель» на полном ходу врезалась в фуру
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы произошло жесткое ДТП, в результате которого пострадал один из водителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Авария случилась в Жетысуском районе по улице Бокейханова на пересечении с проспектом Рыскулова на автомобильном мосту. Информация появилась в соцсетях . Водитель автомобиля «Газель» на полном ходу врезался в фуру.
«В результате ДТП телесные повреждения получил водитель «Газели». Он с травмами обеих ног был госпитализирован. Другие участники ДТП не пострадали, в настоящее время факт принят в производство подразделения административной практики управления полиции Жетысуского района. Будет назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести телесных повреждении, полученных водителем «Газели», - сообщили в департаменте полиции Алматы.
Отмечается, что в ходе разбирательства будут установлены более подробные обстоятельства дела.
- Вторые сутки тушат пожар на мусорном полигоне под Алматы
- Доступная среда для лиц с особыми потребностями: какие нарушения выявили в Алматы
- Не пропустил без маски: мужчина напал на охранника ТРЦ в Алматы
- В Алматы открылась седьмая лаборатория для проведения скрининга на COVID-19
- Автомобильный смог в Алматы: воздух стал чище
- ДТП в ВКО: пассажир оказался зажатым в авто
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана