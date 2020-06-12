ДТП в Алматы: «Газель» на полном ходу врезалась в фуру

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы произошло жесткое ДТП, в результате которого пострадал один из водителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Авария случилась в Жетысуском районе по улице Бокейханова на пересечении с проспектом Рыскулова на автомобильном мосту. Информация появилась в соцсетях . Водитель автомобиля «Газель» на полном ходу врезался в фуру.

«В результате ДТП телесные повреждения получил водитель «Газели». Он с травмами обеих ног был госпитализирован. Другие участники ДТП не пострадали, в настоящее время факт принят в производство подразделения административной практики управления полиции Жетысуского района. Будет назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести телесных повреждении, полученных водителем «Газели», - сообщили в департаменте полиции Алматы.

Отмечается, что в ходе разбирательства будут установлены более подробные обстоятельства дела.