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ДТП в Алматы: «Газель» на полном ходу врезалась в фуру

12 Июня 2020 18:30
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ДТП в Алматы: «Газель» на полном ходу врезалась в фуру

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы произошло жесткое ДТП, в результате которого пострадал один из водителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Авария случилась в Жетысуском районе по улице Бокейханова на пересечении с проспектом Рыскулова на автомобильном мосту. Информация появилась в соцсетях . Водитель автомобиля «Газель» на полном ходу врезался в фуру.

«В результате ДТП телесные повреждения получил водитель «Газели». Он с травмами обеих ног был госпитализирован. Другие участники ДТП не пострадали, в настоящее время факт принят в производство подразделения административной практики управления полиции Жетысуского района. Будет назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести телесных повреждении, полученных водителем «Газели», - сообщили в департаменте полиции Алматы.

Отмечается, что в ходе разбирательства будут установлены более подробные обстоятельства дела.


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#Алматы   #ДТП  
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