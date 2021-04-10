ДТП со скорой произошло в Алматы: есть пострадавшие

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы произошло массовое ДТП с участием машины скорой помощи. Есть пострадавшие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Скорой медицинской помощи Алматы, автомашина скорой помощи двигалась по пр. Райымбека в западном направлении, после пересечения ул. Саина на спуске с моста произошло столкновение с другими автомобилями.

«Двоих пострадавших с места ДТП доставили в больницу. После осмотра фельдшер скорой помощи отпущен домой. На место ДТП был вызван наряд дорожной полиции. Обстоятельства ДТП выясняются, причины будут известны после технической экспертизы», - отметили в ведомстве.

Ранее также сообщалось о том, что карета скорой помощи врезалась в легковой автомобиль.

Кроме того, недавнов городе произошло массовое ДТП с участием кареты скорой помощи.