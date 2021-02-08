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    18:19, 07 Февраль 2021 | GMT +6

    ДТП с возгоранием авто произошло в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Из-за плохой видимости сразу шесть автомобилей столкнулись на трассе в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 7 февраля в 14:00 на 236-ом км автодороги «Нур- Султан - Петропавловск», в районе города Щучинска, из-за недостаточной видимости произошло столкновение шести автомашин.

    «При этом произошло возгорание легкового автомобиля на площади 10 кв. м. Пожар ликвидирован в 14:40. Жертв и пострадавших нет. На ликвидацию пожара выезжали 10 сотрудников ДЧС и две единицы техники», - пояснили случившееся в ДЧС Акмолинской области.

    Как добавили в полиции, в результате одна пассажирка получила легкие телесные повреждения. После осмотра медиками она была отпущена домой.

    Спасатели и полицейские региона просят жителей и гостей области не покидать населенные пункты, при необходимости пользоваться железнодорожным транспортом.


    Теги:
    МВД РК Погода МЧС ДТП Закон и право Происшествия, ЧС Главная Акмолинская область
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