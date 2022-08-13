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ДТП с участием трех лошадей произошло в Туркестанской области
13 Августа 2022 17:53

ДТП с участием трех лошадей произошло в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области на трассе в ДТП пострадали 2 пассажира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент произошел сегодня в Тюлькубасском районе на 611 км трассы «Западный Китай-Западная Европа». Автомобиль «Hyundai Elantra», двигавшийся в направлении Алматы, сбил несколько лошадей.

«Водитель и один пассажир госпитализированы с различными телесными повреждениями. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. На месте происшествия погибли три лошади. Разыскиваются владельцы скота», - говорится в сообщении пресс-службы департамента полиции Туркестанской области.

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