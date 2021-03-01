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    17:33, 01 Март 2021 | GMT +6

    ДТП с участием автобуса в Алматы: скончалась женщина

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы скончалась одна из пострадавших женщин, которую сбил автобус на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Макатаева 27 февраля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «От многочисленных травм, не совместимых с жизнью, женщина 1963 года рождения, сбитая у пешеходного перехода, скончалась ночью», - сообщили в пресс-службе управления общественного здоровья.

    Напомним, в Алматы на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Макатаева 27 февраля в 20:00 часов произошло ДТП с участием автобуса и двух легковушек, в результате которого пострадали несколько человек. Водитель автобуса не справился с управлением, врезался в две машины и сбил пешеходов, которые шли по тротуару. В результате аварии пострадали пять человек. У всех состояние было средней степени тяжести.

    В пресс-службе Алматыэлектротранс тогда заявили , что, по предварительной версии, водитель автобуса резко почувствовал себя плохо, в результате потерял управление.



    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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