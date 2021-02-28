ДТП с участием автобуса в Алматы: названа предварительная причина

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Стали известны подробности крупного ДТП в Алматы с участием автобуса и двух легковушек, в результате которого пострадали несколько человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«27 февраля в 20:00 часов водитель автобуса марки «Лиаз 529360», маршрута №123, следуя по проспекту Сейфуллина в южном направлении на пересечении с улицей Торекулова не справился с управлением и допустил наезд на стоящую автомашину марки «Hyundai Elantra». Далее водитель автобуса по инерции допустил наезд на светофор и на пешеходов, которые шли по тротуару на проспекте Сейфуллина. После чего неуправляемый автобус допустил столкновение с автомашиной марки «Volkswagen polo», который выезжал из паркинга ТРЦ. После столкновения со зданием паркинга автобус прекратил движение», - уточнили в пресс-службе департамента полиции.

В результате ДТП пострадали два пешехода, пассажир автомашины марки «Volkswagen polo», один пассажир автобуса и водитель автобуса. Они доставлены в медицинские учреждения Алматы. Устанавливаются причины ДТП.

Между тем, в пресс-службе Алматыэлектротранс заявили, что, по предварительной версии, водитель автобуса резко почувствовал себя плохо, в результате потерял управление.

«Сейчас водитель находится в больнице, проходит обследование. Вчера отдыхал, сегодня перед сменой прошел медосмотр, никаких проблем не было. Состояние пострадавших средней тяжести. Все обстоятельства будут установлены следствием. Ущерб будет возмещен по результатам расследования в законом порядке», - отметили в АЭТ.

Ранее в пресс-службе управления общественного здоровья прокомментировали состояние пяти пострадавших людей.

«Трое доставлены в больницу скорой неотложной помощи (БСНП), один в ЦГКБ. Еще один в АМКБ. Все живы. У всех состояние средней тяжести», - пояснили в управлении.