ДТП с участием автобуса произошло в Алматы: несколько человек пострадали

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы произошло крупное ДТП с участием автобуса и двух легковушек. Несколько человек пострадали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сообщается, что авария случилась на пересечении проспекта Сейфуллина с улицей Макатаева возле ТРЦ «Mega park».

В пресс-службе управления общественного здоровья уточнили, что столкнулись автобус городского маршрута №123, легковушки Volkswagen и Hyundai.

«Пострадавших пять человек. Трое доставлены в больницу скорой неотложной помощи (БСНП), один в ЦГКБ. Еще один в АМКБ. Все живы. У всех состояние средней тяжести», - прокомментировали в управлении.

В департаменте полиции уточняют причину ДТП.