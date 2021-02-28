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    22:43, 27 Февраль 2021 | GMT +6

    ДТП с участием автобуса произошло в Алматы: несколько человек пострадали

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы произошло крупное ДТП с участием автобуса и двух легковушек. Несколько человек пострадали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сообщается, что авария случилась на пересечении проспекта Сейфуллина с улицей Макатаева возле ТРЦ «Mega park».

    В пресс-службе управления общественного здоровья уточнили, что столкнулись автобус городского маршрута №123, легковушки Volkswagen и Hyundai.

    «Пострадавших пять человек. Трое доставлены в больницу скорой неотложной помощи (БСНП), один в ЦГКБ. Еще один в АМКБ. Все живы. У всех состояние средней тяжести», - прокомментировали в управлении.

    В департаменте полиции уточняют причину ДТП.


    Теги:
    МВД РК ДТП Происшествия, ЧС Видео Алматы
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