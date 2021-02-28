22:43, 27 Февраль 2021 | GMT +6
ДТП с участием автобуса произошло в Алматы: несколько человек пострадали
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы произошло крупное ДТП с участием автобуса и двух легковушек. Несколько человек пострадали, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Сообщается, что авария случилась на пересечении проспекта Сейфуллина с улицей Макатаева возле ТРЦ «Mega park».
В пресс-службе управления общественного здоровья уточнили, что столкнулись автобус городского маршрута №123, легковушки Volkswagen и Hyundai.
«Пострадавших пять человек. Трое доставлены в больницу скорой неотложной помощи (БСНП), один в ЦГКБ. Еще один в АМКБ. Все живы. У всех состояние средней тяжести», - прокомментировали в управлении.
В департаменте полиции уточняют причину ДТП.