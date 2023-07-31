ДТП с туристами в Турции: двое казахстанцев находятся в состоянии средней тяжести

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство иностранных дел Казахстана сделало официальное заявление о гражданах Казахстана, попавших в аварию в Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«30 июля утром в Алании произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, перевозившего 12 граждан Казахстана. По предварительным данным турецкой полиции, водитель автобуса на большой скорости въехал в грузовик. В результате столкновения есть пострадавшие, которых экстренно доставили в близлежащие больницы», - сообщили в пресс-службе МИД.

В ведомстве отметили, что для выяснения всех обстоятельств, казахстанский консул незамедлительно выехал в Аланию, где посетил медицинские учреждения и встретился с пострадавшими соотечественниками.

«Из 12 граждан Казахстана двое находятся в состоянии средней тяжести. Их уже прооперировали, вся необходимая медицинская помощь им оказывается. У остальных 10 соотечественников, в том числе у 4 детей, состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет. У всех есть медицинская страховка. Казахстанские дипломаты в Анталии находятся на связи с нашими гражданами и ведут соответствующую работу», - добавили в МИД.

Напомним, в турецком городе Алания произошло ДТП. Столкнулись микроавтобус и грузовик. В автобусе находились казахстанцы.