-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:53
-
-
-
-
вчера 22:32
-
вчера 22:27
-
-
-
ДТП с пятью погибшими в Алматинской области: выживший ребенок - в коме
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В управлении здравоохранения Алматинской области прокомментировали состояние выжившей девочки при лобовом столкновении на трассе «Шонжи-Аксу-Узынтам», в результате которого погибли пять человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Сообщается, что семилетний ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.
«Поставлен диагноз: тяжелая сочетанная закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, закрытая травма органов брюшной полости, внутрибрюшное кровотечение, закрытый перелом костей правого предплечья и левой ключицы. Травматический шок 3-4 степени. Геморрагический шок 3-4 степени. Кома первой степени. Пациент находится в крайне тяжелом состоянии», - ответили в управлении.
Напомним, 3 ноября около 10:25, на 3 километре автодороги «Шонжи-Аксу-Узынтам» в Уйгурском районе произошло лобовое столкновение автомашин марки «Audi» и «Nissan». После аварии обе машины загорелись. Видео появилось в сети.
В результате ДТП оба водителя и один пассажир автомашины «Nissan» погибли на месте. Еще трое пассажиров были госпитализированы в больницу поселка Чунджа, где от полученных травм двое из них скончались. Выжила только юная пассажирка, которая сейчас находится в реанимации.
- В Алматинской области наказан водитель, не пропустивший скорую
- Астанчанина избили и ограбили на «свидании»
- Число заболевших ОРВИ детей выросло в Атырау
- Автовор сканером вскрыл чужое авто и похитил 20 млн тенге в Алматы
- Алматинка через суд заставила стоматолога вернуть деньги за лечение
- Светоотражающие отметки на домашний скот предлагают наносить жамбылские полицейские
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана