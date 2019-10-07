ДТП с поездом в Шамалгане: пострадавшую женщину выписали из больницы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Пострадавшую в ДТП с поездом на станции Шамалган женщину выписали из больницы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Врачи оценили ее состояние как удовлетворительное. «Это с точки зрения травм, полученных в ДТП, многочисленных переломов и т.д., по проведённым операциям. Но заметим, что ей ещё требуется реабилитация и психологическая консультация. Состояние не должно усугубиться каким-то психологическим стрессом, чтобы не были вызваны какие-то осложнения, тем более, ей было проведено хирургическое вмешательство», - сообщили в горбольнице № 7.
В больницу пострадавшая поступила в тяжелом состоянии 19 сентября. У нее были сочетанная и черепно-мозговая травмы, множественные переломы костей. Ей сделали две сложных операции. В ДТП также пострадали ее дети. Они сейчас находятся в Центре детской неотложной медицинской помощи. Ранее врач рассказал, что старшему ребенку была проведена операция по трепанации черепа. Девочка сейчас в сознании. Второй 3-летний ребёнок находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких.
Напомним, ДТП с поездом произошло 15 сентября в 19 часов 08 минут на перегоне Аксенгир – Шамалган. Подробности происшествия ранее рассказали в КТЖ.
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