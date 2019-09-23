+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 15 °С
Алматы: 20 °С
USD 386.70 EUR 427.15
RUB 6.06 CNY 54.57
Скачать
Новости
Вся лента >>>

ДТП с поездом в Шамалгане: 5-летняя пострадавшая пришла в сознание

23 Сентября 2019 13:05
Поделиться:
ДТП с поездом в Шамалгане: 5-летняя пострадавшая пришла в сознание

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 5-летняя пострадавшая в ДТП с поездом в Шамалгане пришла в сознание, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

ДТП с поездом: алматинский врач рассказал о состоянии ребенка
Наезд на мужчин в Алматы: задержан второй подозреваемый Наезд на мужчин в Алматы: подозреваемого арестовали на 2 месяца Наезд на мужчин в Алматы: появилось ещё одно видео

«Ребёнок 5 лет вчера пришла в сознание, снята с аппарата искусственной вентиляции лёгких, сегодня переводится в профильное отделение для дальнейшего лечения. Состояние тяжелое, в динамике стабильное. Второй ребёнок 3 лет находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких, состояние крайне тяжелое, без ухудшений», - сообщили в управлении общественного здоровья.

Ранее ей сделали трепанацию черепа.

Отметим, двое детей 3 и 5 лет транспортированы в центр детской неотложной помощи. О их состоянии ранее рассказал заместитель главврача данного центра.

Их мама была доставлена в городскую клиническую больницу № 7 для проведения операции.

Напомним, ДТП с поездом произошло 15 сентября в 19 часов 08 минут на перегоне Аксенгир – Чемолган. Подробности ДТП с поездом ранее рассказали в КТЖ.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматинская область, Происшествия, ЧП в Шамалгане,
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив