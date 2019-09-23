ДТП с поездом в Шамалгане: 5-летняя пострадавшая пришла в сознание

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 5-летняя пострадавшая в ДТП с поездом в Шамалгане пришла в сознание, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ребёнок 5 лет вчера пришла в сознание, снята с аппарата искусственной вентиляции лёгких, сегодня переводится в профильное отделение для дальнейшего лечения. Состояние тяжелое, в динамике стабильное. Второй ребёнок 3 лет находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких, состояние крайне тяжелое, без ухудшений», - сообщили в управлении общественного здоровья.

Ранее ей сделали трепанацию черепа.

Отметим, двое детей 3 и 5 лет транспортированы в центр детской неотложной помощи. О их состоянии ранее рассказал заместитель главврача данного центра.

Их мама была доставлена в городскую клиническую больницу № 7 для проведения операции.

Напомним, ДТП с поездом произошло 15 сентября в 19 часов 08 минут на перегоне Аксенгир – Чемолган. Подробности ДТП с поездом ранее рассказали в КТЖ.