ДТП с поездом в Шамалгане: 5-летняя пострадавшая пришла в сознание
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 5-летняя пострадавшая в ДТП с поездом в Шамалгане пришла в сознание, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Ребёнок 5 лет вчера пришла в сознание, снята с аппарата искусственной вентиляции лёгких, сегодня переводится в профильное отделение для дальнейшего лечения. Состояние тяжелое, в динамике стабильное. Второй ребёнок 3 лет находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких, состояние крайне тяжелое, без ухудшений», - сообщили в управлении общественного здоровья.
Ранее ей сделали трепанацию черепа.
Отметим, двое детей 3 и 5 лет транспортированы в центр детской неотложной помощи. О их состоянии ранее рассказал заместитель главврача данного центра.
Их мама была доставлена в городскую клиническую больницу № 7 для проведения операции.
Напомним, ДТП с поездом произошло 15 сентября в 19 часов 08 минут на перегоне Аксенгир – Чемолган. Подробности ДТП с поездом ранее рассказали в КТЖ.
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